Osimhen non basta - il Napoli fa 1-1 a Udine

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 6 maggio 2024)(ITALPRESS) – Pareggio amaro per il, che nel finale viene ripreso dall'se non andando oltre l'1-1 sullo stesso campo dove, poco più di un anno fa, conquistava il terzo scudetto della sua storia. Al momentaneo vantaggio siglato daha risposto nel finale Success, firmando un pari che concede ancora speranza in ottica salvezza per il club friulano. Avvio di palleggio da parte degli azzurri, che al 16? lanciano il primo segnale di pericolo con la punizione dalla trequarti battuta forte da Lindstrom verso la porta e disinnescata da Okoye. Gara che fatica tuttavia ad accendersi, con un'se ordinata e che al 34? si affaccia in avanti trovando la conclusione dalla distanza di Samardzic che fa girare il sinistro ma non trovando lo specchio difeso da Meret. Bianconeri pericolosi, ...