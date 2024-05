Udinese-Napoli - Calzona in conferenza stampa | E’ già la terza…

(Di lunedì 6 maggio 2024) Dopo il pareggio dela Udine, il tecnico dei partenopei Francescoha parlato anche in sala. Di seguito le sue parole. “Quando le partite si sporcano purtroppo fatichiamo, è già la terza volta nella mia gestione che non riusciamo a gestire al meglio il vantaggio. Non mi sarei mai aspettato un’in questa posizione di classifica”. La stagione particolare di“Le annate poi possono girare in modo particolare e questo è stato il caso dei friulani, ma possono ancora uscire da questa situazione. E’ un’annata con tanti problemi, un mese con partite ogni tre giorni non ci ha aiutato, siamo partiti da lontano, abbiamo cercato di migliorare alcune cose, altre le abbiamo peggiorate”., troppe voci sulla prossima ...

Calzona ritrova la parola prima di Napoli-Roma . Oggi alle 13 la conferenza stampa dell’allenatore del Napoli in vista della partita casalinga contro la Roma, in programma sabato alle ore 18. Il Napoli deve ritornare alla vittoria dopo la sconfitta ...

Diretta testuale della Conferenza stampa di Francesco Calzona a due giorni d alla sfida contro la Roma, valida per la 34ª giornata del campionato di serie A e in programma domenica alle ore 18. Calzona : “Anno particolare e chi è arrivato non ha ...

Corriere dello Sport – Calzona diretto in conferenza stampa : niente scuse o frasi fatte L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle parole di Francesco … L'articolo Calzona diretto in conferenza stampa : niente scuse o frasi ...

Calzona: "Ho trovato il Napoli in una situazione disastrosa, ci voleva più tempo" - calzona: "Ho trovato il Napoli in una situazione disastrosa, ci voleva più tempo" - Il Napoli ha pareggiato per 1-1 contro l'Udinese. Francesco calzona, tecnico degli azzurri, ha parlato in conferenza stampa. "Non siamo fatti per la guerra in area. A volte ti capita che gli avversari ...

Calzona: "Ho trovato la squadra in una situazione disastrosa. Ora dobbiamo finire in bellezza" - calzona: "Ho trovato la squadra in una situazione disastrosa. Ora dobbiamo finire in bellezza" - Non siamo preparatissimi sotto questo aspetto". Così Francesco calzona ha commentato il pareggio contro l'Udinese nel corso della conferenza stampa post partita. "E’ stata un’annata con tantissimi ...

Calzona in conferenza: "Al mio arrivo situazione disastrosa, serviva più tempo. Voci sul futuro non aiutano" - calzona in conferenza: "Al mio arrivo situazione disastrosa, serviva più tempo. Voci sul futuro non aiutano" - Francesco calzona, allenatore del Napoli, nella sala stampa del Bluenergy Stadium ha analizzato il pareggio per 1-1 contro l'Udinese ...