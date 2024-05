Udinese-Napoli - Calzona | Tanto caos in camp - dovevamo fare di più

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 6 maggio 2024)analizza il pareggio delcon l’: “ino,di più. Sul futuro mio e del club non ho certezze”. L’allenatore del, Francesco, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 1-1 contro l’al Bluenergy Stadium. Nonostante il gol di Victor Osimhen, gli azzurri non sono riusciti a portare a casa i tre punti, subendo il pareggio di Success nei minuti di recupero., le parole diha analizzato gli errori commessi dalla squadra: “Quando la gara si sporca, non è il nostroo. Chiedevo diun ...