Omicidio Aosta - killer condannato a 6 mesi di carcere

(Di lunedì 6 maggio 2024) Articolo pubblicato lunedì 06 Maggio 2024, 19:34 Seidie divieto di ingresso in Francia per 10 anni. È questa la sentenza arrivata nelle scorse ore nei confronti di Sohaib Teima, il 21enne di Fermo di origine egiziana sospettato dell’della compagna Auriane Nathalie Laisne, 22enne di Lione. Il giovane è statoL'articolo proviene da Il Difforme.

La ragazza ha denunciato il 67enne dopo un percorso con una psicologa. L'uomo ha Abusa to di lei mentre si trovava a scuola , in un'occasione chiudendola in bagno.Continua a leggere

È stato condannato a sei mesi di carcere e divieto di ingresso in Francia per 10 anni per maltrattamenti Sohaib Teima , il 21enne di Fermo di origine egiziana sospettato dell' Omicidio della compagna Auriane Nathalie Laisne, trovata morta a La Salle ...

A Genova una mostra in ricordo di Sandro Baldacci, pioniere del teatro nel carcere - A Genova una mostra in ricordo di Sandro Baldacci, pioniere del teatro nel carcere - Allestita nel foyer del teatro Ivo Chiesa, la mostra omaggia il lavoro portato avanti dal regista con i detenuti della casa circondariale di Marassi che fanno ...

Cosa Nostra, più di 400 anni di carcere per 47 imputati dopo l’inchiesta Agorà - Cosa Nostra, più di 400 anni di carcere per 47 imputati dopo l’inchiesta Agorà - Durante l'attività investigativa, le Autorità hanno sequestrato complessivamente 108 chili di marijuana, 2,6 kg di cocaina e 57 kg di hashish ...

Detenuto si toglie la vita all’interno del carcere di Siracusa - Detenuto si toglie la vita all’interno del carcere di Siracusa - Questo fatto conferma una tragica statistica che indica come periodo di maggiore criticità per i suicidi in carcere quello dei primi 5-6 mesi dall’ingresso in istituto e gli ultimi sei mesi prima ...