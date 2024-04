Casa di Montecarlo - Gianfranco Fini condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere

È arrivata la sentenza sul processo per l’acquisto di una Casa a Montecarlo che coinvolge l’ex presidente della Camera, Gianfranco Fini , e la compagna, Elisabetta Tulliani. I giudici della quarta sezione collegiale del tribunale di Roma sono entrati in camera di consiglio per decidere sulle ... Continua a leggere>>

Gianfranco Fini condannato a due anni e otto mesi per la casa montecarlo - Roma, 30 apr. (askanews) – Condannato due anni ed 8 mesi di reclusione l’ex presidente della Camera, Gianfranco Fini, per l’accusa di riciclaggio in relazione alla vicenda della casa di montecarlo.

