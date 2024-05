BARDI 6. Il ritorno da titolare con la suggestiva maglia di Taffarel del 1994. L’ultima presenza quasi due mesi fa, ad Ascoli il 3 marzo. Sicuro nelle uscite, ma non ha dovuto fare parate. LIBUTTI 6. Meno propositivo rispetto a Palermo in fase ...

Un Uomo è stato trovato morto in una roggia piena d'acqua a Zanica, in provincia di Bergamo. Non si conosce l' identità della vittima: non aveva i documenti e nessuno ha sporto denuncia.Continua a leggere

Nella bergamasca uomo trovato senza vita nel cassonetto dei vestiti usati - nella bergamasca uomo trovato senza vita nel cassonetto dei vestiti usati - Si tratta del corpo di un 30enne ritrovato nella stazione ecologica di Canonica d’Adda in via dell’Artigianato. L'uomo potrebbe essersi introdotto durante la notte nell'area della piazzola ecologica.

Salento, incendio auto nella notte: un uomo ripreso dalle telecamere. La pista del dolo - Salento, incendio auto nella notte: un uomo ripreso dalle telecamere. La pista del dolo - Ancora un'auto in fiamme nella notte in Salento. L'incendio è divampato attorno alle 3, in via Casotti, a Castromediano frazione di Cavallino, distruggendo una Renault Clio in uso ...

Il canto degli uccelli guidato da due geni presenti anche nell’uomo - Il canto degli uccelli guidato da due geni presenti anche nell’uomo - Analizzando il genoma di 135 esemplari, i ricercatori hanno scoperto che le differenze nel canto sono associate a due specifici geni, chiamati Neurexin-1 e Coenzyme Q8A e presenti anche negli esseri ...