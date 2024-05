Udinese-Napoli - Calzona | Annata disgraziata…

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il pareggio dela Udine: di seguito le parole del tecnico dei partenopei Francescorilasciate a Dazn. “Il primo tempo quando trovi linea a 5 la devi muovere sennò diventa un muro e non l’abbiamo fatto, il giro palla è stato macchinoso. Molto meglio nel secondo tempo, abbiamo mosso palla più velocemente e creato occasioni, peccato perchè è la terza partita che nel finale ci manca la vittoria”., è un’così… E’ un’così. Siamo usciti tardi sul fallo laterale e concesso di mettere la palla dentro, abbiamo fatto un po’ di caos e noi siamo una squadra pulita, dobbiamo evitare di arrivare a questo punto. Dovevamo fare il 2-0 perchè in quest’prendiamo sempre gol. Siamo mancati nell’uno contro uno, Politano ce l’ha, Lindstrom un po’ meno”. Nel ...

Ci siamo, a breve andrà in scena Udinese – Napoli, la società partenopea ha diramato la formazione ufficiale scelta da Calzona . Solo poco tempo e andrà in scena la sfida della Dacia Arena tra Udinese e Napoli. Le due compagini, poco più di un anno ...

Live Udinese-Napoli , la diretta della partita, le formazioni ufficiali, cronaca e i gol del match della 35 giornata di Serie A 2023/2024. Il Napoli fa ritorno alla Dacia Arena, teatro della conquista dello Scudetto nella scorsa stagione, per ...

Il tecnico del Napoli, Francesco Calzona , ha parlato in conferenza dopo il pareggio contro l’Udinese Le parole di Calzona L'articolo Udinese-Napoli 1-1, a breve Calzona in conferenza sembra essere il primo su ilNapolista.

Cerchione: "Calzona-Napoli, litigio prima del film. Ha chiuso i rapporti" - Cerchione: "calzona-Napoli, litigio prima del film. Ha chiuso i rapporti" - Mister calzona sarebbe ai ferri corti con il gruppo azzurro. Il Napoli ha pareggiato per 1-1 contro l'Udinese, gli azzurri di Francesco calzona non sono riusciti a vincere. Grande rammarico in casa ...

Napoli, Calzona senza mezzi termini: “È improponibile” - Napoli, calzona senza mezzi termini: “È improponibile” - Le dichiarazioni del tecnico del Napoli al termine della partita contro l’Udinese, match valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A Il Napoli non sa più vincere. Il tecnico degli azzurri, ...

Udinese-Napoli, l'Analisi ignorante: fate che la stagione finisca presto - udinese-napoli, l'Analisi ignorante: fate che la stagione finisca presto - Stiamo facendo talmente tanto schifo che conosco gente che sta facendo la disdetta al PEZZOTTO Gli strani scherzi del destino fanno sì che ad un anno dal tricolore ci ...