Udinese-Napoli 1-1 - a breve Calzona in conferenza

Corriere dello Sport – Calzona diretto in conferenza stampa : niente scuse o frasi fatte L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle parole di Francesco … L'articolo Calzona diretto in conferenza stampa : niente scuse o frasi ...

Il tecnico del Napoli, Francesco Calzona , ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Roma L'articolo Napoli-Roma 2-2, a breve Calzona in conferenza sembra essere il primo su ilNapolista.

Pagina 1 | Udinese-Napoli ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni - Pagina 1 | Udinese-Napoli ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni - Scopri tutto sulla partita di Serie A: info, orario e canali per seguirla in tempo reale o in differita. Le possibili scelte di Cannavaro e calzona ...

Calzona a Dazn: "Ho visto i giocatori felici, sono fiducioso. Mi aspetto molto da Lindstrom" - calzona a Dazn: "Ho visto i giocatori felici, sono fiducioso. Mi aspetto molto da Lindstrom" - Francesco calzona, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita contro l'Udinese: "Come sta la squadra mentalmente dopo aver visto il film dello scudetto Chiaro che riviv ...

Napoli Calzona: «Ci siamo allenati bene, sono fiducioso» - Napoli calzona: «Ci siamo allenati bene, sono fiducioso» - Le parole di Francesco calzona, tecnico del Napoli, prima del calcio d’inizio della partita contro l’Udinese Francesco calzona ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Udinese-Napo ...