Muore soffocato in un cassonetto | stava cercando di portare via alcuni vestiti usati

Canonica (Bergamo), 6 maggio 2024 – Tragedia nella Bergamasca. Un uomo di circa 30 anni è stato trovato morto questa mattina poco prima delle 8, in via dell'Artigianato, a Canonica d’Adda, all'interno dell'isola ecologica. A lanciare l’allarme è ...

