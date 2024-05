Tragedia alla sagra - muore soffocato da un boccone

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Pontassieve (Firenze), 1 maggio 2024 –a Pontassieve: un uomo di 78 anni è morto mentre stava pranzandodel cinghiale e della pizza” allo stadio comunale di viale Hanoi. E’ successo tutto intorno alle 13,30: quando le persone intorno a lui hanno capito che stava soffocando è subito partita la richiesta di soccorso e poco dopo sono arrivate ambulanza e automedica; è stato subito allertato anche l’elisoccorso regionale Pegaso, che è atterrato proprio allo stadio. Purtroppo non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimazione. Sconvolti gli organizzatori della, un appuntamento ormai radicato nella zona visto che si tiene da 24 edizioni. L'Asd Pontassieve Calcio e i Bersaglieri degli Scopeti, i promotori dell’evento, hanno pubblicato sui social un messaggio per esprimere ...

tragedia in campagna, muore agricoltore schiacciato dal trattore - MARLENGO. Avrebbe sbagliato una manovra e con il trattore sarebbe finito giù da un muretto alto più di 3 metri. Nel precipitare, il mezzo agricolo lo ha schiacciato senza lasciargli scampo. Si è consu ...

Leggi su (ildolomiti)

Viene pestato e ridotto in fin di vita alla sagra, un 41enne ricoverato in gravissime condizioni. Indagano i carabinieri - CROVIANA. E' stato trovato senza sensi a terra tra le vie del paese, vittima probabilmente di un pestaggio. Un 41enne è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Trento. I carabinieri indaga ...

Leggi su (ildolomiti)

tragedia nel salernitano: muore bimbo di 15 mesi azzannato da due pitbull - Tempo di lettura 2 minuti Clicca e condividi l'articoloI cani sono di proprietà di una amica della mamma della vittima Un bambino di 15 mesi è stato azzannato da due pitbull a Campolongo (Salerno) que ...

Leggi su (osservatoreitalia.eu)