Mondragone Bene Comune | Il Sindaco Lavanga tutto chiacchiere e cerimonie

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo una nota stampa dell’Associazione: Non c’è cerimonia (religiosa o civile) che non lo veda in prima fila, impettito come sempre. Non c’è fatto (trascurabile o grave) che accade in città che non lo veda come primo cronista sui social, qualche volta anche precipitosamente, senza aspettare per esempio di sapere come si siano effettivamente svolti gli accadimenti. Ma di idee su come affrontare le gravi emergenze sociali della città, su come intervenire per ridurre e superare le tante sacche di disagio, di sfruttamento, di povertà e d’emarginazione, soprattra i cittadini immigrati, neppure l’ombra. Soltanto qualche giorno fa abbiamo documentato – ancora una volta– come asia certificato uno dei redditi pro capite ...