Associazione Mondragone Bene Comune | La Città | oltre il pettegolezzo

(Di giovedì 21 marzo 2024). La politica locale ha ormai toccato il fondo, come mai prima d’oggi. Un chiacchiericcio del tutto irriflessivo l’accompagna da alcuni anni, svuotandola di ogni senso. “La politica dalle nostre parti ha perso ogni significato pubblico, ha sottolineato Gianni Pagliaro, portavoce dell’AMBC. E ultimamente siamo addirittura precipitati nel baratro della politica che guarda dal buco della serratura e che si appassiona al “pruriginoso”, confermando l’adagio che al peggio non c’è mai fine. Da anni denunciamo la sostituzione dei partiti con i clan e le famiglie, la scomparsa di idee, ideologie e valori, soppiantati da interessi, spartizioni, affari e clientele e la crisi della democrazia locale, soprattutto per mancanza di trasparenza e di legalità. Non c’è quasi più la possibilità di confrontarsi, di discutere del presente e del futuro ...