Associazione Mondragone Bene Comune | I soliti Ritardatari

(Di martedì 19 marzo 2024). L’aveva segnalato l’inadempienza dell’Amministrazione Lavanga rispetto alla ricognizione gestionale dei servizi pubblici locali che andava fatta entro il 31 dicembre scorso. L’articolo 30 del D.lgs. n. 201/2022, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, prevede, infatti, che – in sede di prima applicazione – i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, tra gli altri, entro il 31 dicembre 2023 avrebbero dovuto approvare una ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica dati in affidamento. Stiamo parlando di rifiuti, servizio idrico, distribuzione del gas, TP, impianti sportivi, parcheggi, servizi cimiteriali, luci votive, trasporto scolastico, riscossione ...

Mondragone . Avevamo già denunciato l’incapacità di spendere i soldi che l’Amministrazione Zannini-Pacifico-Lavanga aveva ricevuto per i Centri Estivi e con rammarico avevamo anticipato che saremmo ... (casertanotizie)

CASAPULLA - 'Amici per la Zampa', domenica 23 marzo appuntamento in piazza con l'Associazione 'La Fenice' - 08:49:52 CASAPULLA. L'Associazione 'La Fenice Aps', con il patrocinio del Comune di Casapulla, organizza la manifestazione denominata 'Amici per la Zampa'. Dopo il rinvio causa maltempo della settiman ...casertafocus

Mondragone. Truffa e bancarotta fraudolenta: ARRESTATO il fratello del boss Augusto La Torre - Mondragone – I carabinieri del reparto territoriale di Mondragone hanno eseguito un ordine di carcerazione a carico di Antonio La Torre, 68 anni, fratello del boss Augusto La Torre, capo indiscusso de ...casertace

DIABETE, FAND: Integrazione del territorio ed equità nell'accesso alle cure siano al centro ... - Il Presidente Fand, Emilio Augusto Benini, è intervenuto oggi agli Stati Generali sul Diabete a Villa Mondragone: «Sfruttare l’occasione unica del PNRR per implementare l’assistenza ...comunicati-stampa