Mo | Macron - ' ferma opposizione a offensiva israeliana a Rafah'

Leggendo i giornali italiani, ti catapulti in un mondo in cui sembra che una guerra mondiale sia possibile. Non dico che sia probabile, ma “possibile” sì. Stiamo parlando di un rischio che soltanto pochi anni fa mai avremmo potuto immaginare: nasce ...

«La Francia e i suoi alleati occidentali e africani avrebbero potuto fermare il genocidio in Ruanda , ma hanno deciso di non farlo». A dirlo è il presidente francese, Emmanuel Macron , a pochi giorni dal 30esimo anni versario dall’inizio ...

Israele si è fermato per 2 minuti in ricordo della Shoah - Israele si è fermato per 2 minuti in ricordo della Shoah - Israele si è fermato questa mattina per 2 minuti al suono delle sirene che, per 'Yom HaShoah', hanno ricordato i 6 milioni di ebrei uccisi dai nazisti e dai loro complici. (ANSA) ...

Elezioni Europee 2024, Salvini: “Decisive per non diventare una colonia cinese e islamica. Bisogna fermare il guerrafondaio Macron” - Elezioni Europee 2024, Salvini: “Decisive per non diventare una colonia cinese e islamica. Bisogna fermare il guerrafondaio macron” - “macron dice cose folli, va fermato” “Mai con macron!”. Così Salvini commenta le dichiarazioni del presidente francese riguardo alla guerra in Ucraina. “Non sarò mai d’accordo con lui quando ipotizza ...

