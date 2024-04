Ruanda | il mea culpa di Macron 30 anni dopo | «La Francia avrebbero potuto fermare quel genocidio | ma non lo fece»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 4 aprile 2024) «Lae i suoi alleati occidentali e africaniilin, ma hanno deciso di non farlo». A dirlo è il presidente francese, Emmanuel, a pochi giorni dal 30esimoversario dall’inizio dell’offensiva delle milizie Hutu che portò a uno degli episodi più tragici del XX secolo. Il capo dell’Eliseo, invitato dal presidente ruandese Paul Kagame, non sarà presente domenica prossima alla cerimonia. Tuttavia,parlerà in un video-messaggio «che verrà pubblicato sui social», ha riferito il suo staff, che ne ha anticipato i contenuti salienti: «Il capo dello Stato ricorderà che, quando è iniziata la fase di sterminio totale dei Tutsi, la comunità internazionale aveva i mezzi per conoscere ...