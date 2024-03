Ucraina | Zelensky telefona a Macron | Guerra totale | inimmaginabile | non come nel 2014 | chiedi a Putin di fermarsi e negoziare | lui ascolterà e si fermerà - Video

Il presidente ucraino Zelensky ha affermato in una intervista che "l'avanzata della Russia è stata fermata . La situazione militare è molto migliore rispetto agli ultimi tre mesi". Ma potrebbe ... (fanpage)

Guerra sul territorio russo: a Belgorod truppe locali filo-Ucraina attaccano l'esercito di Mosca. Putin: «Vogliono disturbare le elezioni»: Propaganda Attivismo locale Sortite per distrarre l'attenzione, anche internazionale (almeno quella che resiste), dal fronte interno Fatto sta che forze armate stanno attaccando obbiettivi ...ilgazzettino

Secondo l’intelligence britannica si va verso “settimane difficili” per l’esercito ucraino. Stoltenberg: “Aumentare il sostegno a Kiev”: Si attendono settimane complicate per le truppe di Kiev impegnate a contrastare i tentativi di offensiva russa lungo il fronte ucraino. Secondo il consueto report dell’intelligence britannica, le forz ...ilfattoquotidiano

Ucraina, la proposta di pace di Medvedev: "Deve dissolversi e riconoscere che appartiene alla Russia": Quando sento l’espressione “formula di pace di Zelensky”, provo un’irresistibile sensazione ... La volontà della cosiddetta ex Ucraina di negoziare non è visibile. Almeno non sulla base del ...globalist