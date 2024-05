Milena Santirocco - il racconto choc dell' insegnante di ballo ritrovata | Sono stata rapita e hanno cercato di uccidermi Era bagnata e con ferite ai polsi

Tra Alessio Orano , Fabrice Kerhervé e Federico Facchinetti , Ornella Muti parla dell’ultimo, sottolineando il fatto che dopo la separazione hanno mantenuto un bel rapporto. “Lo amo tanto, abbiamo un bel rapporto. Abbiamo avuto un matrimonio lungo, poi per vari motivi è finita. Gli sono grata dei ... Continua a leggere>>

Roma, 5 maggio 2024 - “E’ stata una tortura ma sono sopravvissuto”. sono queste le prima parole – affidate alla madre – di Matteo Falcinelli, lo studente 25enne di Spoleto arrestato a Miami dove è stato tenuto legato mani e piedi dagli agenti per 13 minuti, come testimoniato dal video choc in ... Continua a leggere>>