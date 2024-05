Milan - il Bayern Monaco ha il sì di Theo Hernandez

L’Uefa ha designato Szymon Marciniak , esperto arbitro polacco , per dirigere la semifinale di ritorno di Champions League 2023/2024 tra Real Madrid e Bayern Monaco . Dopo aver scelto Orsato per Psg-Borussia Dortmund, si decide di andare “sul sicuro” ...

Milan, Theo Hernandez e Maignan possono dire addio. I dettagli sulle due operazioni con il Bayern Monaco - Milan, Theo Hernandez e Maignan possono dire addio. I dettagli sulle due operazioni con il bayern monaco - Nonostante abbia ricevuto quattro no da quattro allenatori diversi per sostituire Thomas Tuchel in panchina (rifiuti arrivati da Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick e Roger Schmidt), ...

Bayern Monaco, svelata la prima maglia per la prossima stagione - bayern monaco, svelata la prima maglia per la prossima stagione - Il design presenta tre diverse tonalità di rosso. Il rosso è stato più di un semplice colore per il bayern per oltre 100 anni.

