Milan-Genoa - Florenzi | Per noi la Curva è il vento a favore Su Pioli…

Giroud si divora un gol durante milan-genoa, la reazione di Ibra è virale - Il tentativo di pallonetto del centravanti francese finisce addirittura a lato, con la dirigenza rossonera incredula ... Continua a leggere>>

mILAN, florenzi: "IN 10 GIORNI CI SIAMO GIOCATI TUTTO. SU PIOLI..." - In gol col Genoa, Alessandro florenzi, terzino del Milan, ha fatto il punto sulla stagione dei rossoneri: "In quei dieci giorni tra Roma e Inter ci ... Continua a leggere>>

Gol ed errori a San Siro, 3-3 fra Milan e Genoa - MILANO (ITALPRESS) - Il Milan pareggia per 3-3 a San Siro contro il Genoa una gara rocambolesca, ricca di colpi di scena ed errori. Il match inizia in un clima surreale per i ... Continua a leggere>>