Milan-Genoa - il commento di Pioli sulla protesta dei tifosi Su Leao è deciso

Alberto Gilardino , allenatore rossoblù, ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Genoa , 35^ giornata della Serie A 2023-2024

Dura contestazione della Curva Sud del Milan durante l’ultima sfida casalinga – valevole per la 35esima giornata di Serie A – contro il Genoa. Da ormai diverse settimane, nell’ambiente rossonero si respira un clima tutt’altro che sereno a ...

Milan Genoa, De Grandis allibito: «Difesa IMBARAZZANTE, cosa fa Tomori E se si contesta anche Leao…» - Milan Genoa, De Grandis allibito: «Difesa IMBARAZZANTE, cosa fa Tomori E se si contesta anche Leao…» - milan-genoa, Stefano De Grandis, noto giornalista, ha commentato il pareggio di ieri pomeriggio dei rossoneri: le dichiarazioni Intervenuto a Sky, Stefano De Grandis, noto giornalista, ha commentato c ...

Milan, salta tutto: andrà in Premier League - Milan, salta tutto: andrà in Premier League - Salta tutto per il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico firmerà a brevissimo con la squadra di Premier League ...

Gilardino: “Milan piazza esigente ma Pioli ha fatto cose strepitose, gli va riconosciuto” - Gilardino: “Milan piazza esigente ma pioli ha fatto cose strepitose, gli va riconosciuto” - L’allenatore del Genoa Alberto Gilardino ha detto la sua sull’annata della sua squadra e sulla situazione ambientale di ieri a San Siro. Alberto Gilardino in conferenza stampa ha parlato di Milan-Geno ...