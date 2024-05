Met Gala | ospiti - orario e tema dell’evento Newyorkese

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 6 maggio 2024) Si terrà a New York nelle prossime ore l’atteso Met. Ecco chi ci sarà e qualche curiosità sulla Kermesse più attesa dell’anno Torns stasera, lunedì 6 maggio, il Met, uno degli eventi modaioli più attesi dell’anno, Il dress code di quest- edizione targata 2024 è The Garden Of Time, in riferimento al titolo di un racconto breve di J.G. Ballard, genio indiscusso della fantascienza e creatore di mondi surreali, promette interessanti interpretazioni del concetto di natura. Come riporta la Reppubblica, la lista degli– che partecipano rigorosamente su invito della padrona di casa, la direttrice di Vogue Anna Wintour – è segreta, ma tra le veteraneci sono Gisele Bundchen, Rihanna, Cara Delevingne e solitamente una nutrita rappresentanza della famiglia Kardashian-Jenner, anche se al momento ...