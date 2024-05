Scozia - ingegnere Lamborghini Mauro Carminati morto a Edimburgo per un' infezione alla gamba | aveva 32 anni

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il giovanedellain, ad, durante una vacanza per un'. Una morte improvvisa quella ha colto il 32enne, che si trovava nel Paese per il ponte del 1 maggio. Quella che doveva essere una tranquilla vacanza si è trasformat

Articolo pubblicato lunedì 06 Maggio 2024, 10:03 Un ragazzo di 32 anni, dipendente dello stabilimento della Lamborghini di Sant’Agata Bolognese, dove lavorava come ingegnere , è deceduto in Scozia per un’inspiegabile infezione. Il giovane, ...

Morto in Scozia, «il rientro della salma fra sette giorni» - Morto in scozia, «il rientro della salma fra sette giorni» - IL LUTTO. «Lunedì 6 maggio andremo al Consolato, anche se per loro è la festa dei lavoratori e gli uffici sono chiusi: per avere il certificato di morte bisognerà aspettare martedì».