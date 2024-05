Malattie infettive | un convegno per attualizzarle e gestirle

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl 9 e il 10 maggio, presso il Centro Congressi dell’Hotel Ariston di Paestum(SA), si terrà ilNazionale di‘8th Infectivology Today’, dal titolo: ‘L’infettivologia del terzo millennio: la luce di un nuovo giorno in Infettivologia’, organizzato dalla U.O.C didell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno e presieduto dal Responsabile della suddetta Unità Operativa, Dottore Alfonso Masullo, e dal Dottore Maurizio Mazzeo, ora in pensione, ideatore e fondatore dell’Infectivology Today’, e già Direttore della sopra citata U.O.C di. Il, sotto il Patrocinio della SIMIT,(Società Italiana di...

MILANO - Si dice malattia infettiva e si pensa al Covid -19, in realtà il coronavirus è solo una voce dell'elenco. Un elenco in cui l'ordine di gravità e pericolo cambia sulla base di un insieme di fattori fuori dal nostro controllo, a iniziare ...

Gaza, Unicef: per i 600mila bambini di Rafah non c’è un posto sicuro - Gaza, Unicef: per i 600mila bambini di Rafah non c’è un posto sicuro - circa 175.000 bambini sotto i 5 anni – ovvero 9 su 10 – sono colpiti da una o più malattie infettive; quasi la metà dei bambini hanno bisogno di supporto per la salute mentale e sostegno psicosociale.

Incubo citrobacter all’ospedale di Verona: tre neonati infetti, stop temporaneo ai parti prematuri - Incubo citrobacter all’ospedale di Verona: tre neonati infetti, stop temporaneo ai parti prematuri - Il batterio estremamente raro ha provocato la morte di diversi neonati all'ospedale Borgo Trento di Verona in passato ...