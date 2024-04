Malattie infettive e prevenzione Una lezione per gli studenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 aprile 2024) Come prevenire le? La dottoressa Sara Bonelli, infettivologa dell’ospedale San Jacopo di Pistoia, ha tenuto unadi approfondimento sullee la lorocon le classi quarte dell’indirizzo "Biotecnologie sanitarie". Oggetto dell’incontro le cause e la gestione dicome Aids, epatite B e C, malattia di Lyme, tetano, che le classi quarte studiano nell’ambito del programma di "Igiene, anatomia, fisiologia e patologia", una delle discipline cardine del loro corso di studio. In particolare la dottoressa – si apprende – si è concentrata sulladell’Hiv, e sulla modalità e la tempistica ottimale di svolgimento del test per soggetti a rischio di contagio. Sono stati anche forniti ai ...