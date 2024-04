Non solo Covid | malattie infettive sfida in un mondo globalizzato

(Di martedì 16 aprile 2024) MILANO - Si dice malattia infettiva e si pensa al-19, in realtà il coronavirus èuna voce dell'elenco. Un elenco in cui l'ordine di gravità e pericolo cambia sulla base di un insieme di fattori fuori dal nostro controllo, a iniziare dallo sviluppo di epidemie a centinaia di migliaia di km

Per Roma Capitale in dotazione droni e nuovi mezzi per un finanzialmento pari a 450mila euro. Il sindaco Gualtieri: “Dotazione all’avanguardia per interventi tempestivi ed efficaci”. Lotta agli ... (italiasera)

Il Napoli è pronto a rivoluzionare il pacchetto difensivo per la prossima stagione, De Laurentiis ha un nuovo nome per la difesa azzurra. Il Napoli è pronto a cambiare pelle in difesa . Nella ... (spazionapoli)

Amadeus e non solo, chi potrebbe lasciare la Rai Da Fagnani a Sciarelli e Ranucci. E resta il caso Fiorello - Non solo Amadeus. La Rai potrebbe perdere altri pezzi da 90. Anche se la tv pubblica farà di tutto per trattenere personaggi di punta, Fiorello in primis. Lui è l’ultima ...ilmessaggero

Disney+: in arrivo canali tematici a tema Star Wars, Marvel e non solo - I contenuti Star Wars e Marvel potrebbero essere solo un esempio, poiché l'offerta Disney includerà quasi certamente anche canali in cui guardare in loop i classici film d'animazione Disney o le ...hdblog

YouTube, la stretta sul blocco della pubblicità passa anche dalle app di terze parti - La società avverte che le contromisure come buffering e degrado delle prestazioni saranno applicate anche a chi utilizza app di terze parti per la visione dei video se queste bloccano gli annunci pubb ...hwupgrade