Dagli Stati Uniti all' Italia - spopolano le lezioni di yoga insieme a dolcissimi cuccioli di cane Piacciono ai bipedi partecipant - non danno alcun benessere ai quadrupedi An -i, sono stressanti sul piano psico fisico ed etologico E il Ministero della Salute del nostro Paese è d' accordo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 3 maggio 2024) Che cosa ci sarà poi di male a mettersi nella posizione dela testa in giù mentre un cucciolo in carne e ossa ci zampetta intorno, o si rotola sultappetino? Molto, moltissimo, secondo le associazioni animaliste. Ma anche secondo ilche, in una nota firmata dal Capo Dipartimento One Health, Giovanni Leonardi, ha dichiarato il cosiddetto Puppyillegale. Cani, gatti e bambini: 10 buoni motivi per ...