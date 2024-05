L’Isola dei Famosi - giallo sui nuovi naufraghi | cosa succede

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 6 maggio 2024) News Tv. Questa sera, lunedì 6 maggio 2024, a partire dalle 21:30 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata dedeirà stasera? C’è una grande novità. Secondo le indiscrezioni che circolano negli ultimi giorni, pare checoncorrenti approderanno adei. Di chi si tratta? Ecco alcune anticipazioni sulla puntata di stasera. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Amadeus, per lui una nuova conduzione sul “Nove” dal 2026: l’indiscrezione Leggi anche: “L’Eredità”, la rivelazione di ghiaccio dell’ex concorrente su Fabrizio Frizzi Chi rischia di uscire stasera Questa sera, scopriremo l’esito del televoto eliminatorio. In nomination ci sono quattro: Artur Dainese, Khady Gueye, Martina ...