Cosa avevi nella borsa? Isola dei Famosi - Rosanna non ci vede più e ‘colpisce’ Khady La serata finisce male

(Di sabato 4 maggio 2024) All’deicontinua a tenere banco il furto dello spray antizanzare. Giovedì 2 maggio, sul sito del programma è stato pubblicato un video in cui siLodi lamentarsi per quanto accaduto nei giorni precedenti: “La gente non ha un briciolo di vergogna”. Terminata la sesta puntata i naufraghi si sono ritrovati a cena e hanno commentato le dinamiche accadute durante la diretta.ha commentato il furto dello spray antizanzare da parte diGueye e Artur Dainese: “Ci sono tante cose che la gente qua fa e non se ne rende conto. Io sono una grande osservatrice, noi siamo tutti punti dalle zanzare e chi con un due spray e chi con uno ma si alzano e dicono che non c’entrano nulla. Possibile che la gente non ha un briciolo di vergogna?”, aveva detto la ...