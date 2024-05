Isola dei Famosi | cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

(Di lunedì 6 maggio 2024), lunedì 6 maggio, andrà in onda su Canale 5 la settimadel reality. Ecco cheaccadrà

(Adnkronos) – E' Sonny il concorrente eliminato dall' Isola dei famosi 2024 durante l'ultima puntata , andata in onda ieri lunedì 29 aprile su Canale5. Ma la puntata è stata segnata dalla spiegazione sul perché Francesco Benigno è stato allontanato ...

Domenica 5 maggio, sono le 00:50 quando Maria De Filippi sta per chiudere la puntata di Amici , il talent show che conduce su Canale 5. Si sono susseguite le varie sfide, il guanto dei professori, già sono stati presenti gli ospiti (Enrico Brignano ...

nella prima serata di ieri, sabato 4 maggio , è andata in onda la settima puntata del Serale di Amici 23 al termine della quale abbiamo scoperto il nome del nuovo eliminato . Nel corso dell’appuntamento non sono mancati gli scontri diretti che hanno ...

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: chi ha vinto tra Avanti un Altro e Màkari (in replica). Cala Fabio Fazio, bene Report - Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: chi ha vinto tra Avanti un Altro e Màkari (in replica). Cala Fabio Fazio, bene Report - Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv Il palinsesto televisivo di domenica 5 maggio 2024 ha offerto film, talk e show. cosa hanno preferito vedere ...

Isola dei Famosi, le anticipazioni di lunedì 6 maggio - Isola dei Famosi, le anticipazioni di lunedì 6 maggio - Questa sera lunedì 6 maggio andrà in onda l'Isola dei Famosi 2024 condotta da Vladimir Luxuria dopo lo stop per l'Europa League.

Beatrice Luzzi intervistata da Giulia Salemi svela: “Giuseppe Garibaldi Ecco qual è stato il mio unico errore con lui!” - Beatrice Luzzi intervistata da Giulia Salemi svela: “Giuseppe Garibaldi Ecco qual è stato il mio unico errore con lui!” - Beatrice Luzzi è stata recentemente ospite di una nuova puntata di Non lo faccio x moda, il podcast di Giulia Salemi. Dopo aver ospitato ...