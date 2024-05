Le pagelle Melegoni evanescente Vergara | che sprint!

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) BARDI 6. La punizione di Esposito è un bel missile, ma forse ha quell’attimo di esitazione che lo tradisce. Attento a inizio ripresa su Depaoli, si supera sul gran colpo di testa di De Luca. LIBUTTI 6,5. Soldatino attento nella difesa a tre, ma non solo, perché si sgancia anche con continuità e dà respiro alla manovra. ROZZIO 6. De Luca è un brutto cliente, ma gli sfugge una sola volta, con Bardi che ci mette una pezza. Nell’azione che gli costa il giallo (e il derby col Parma…) è invece costretto a fare fallo su Darboe dopo l’errore di. Esce acciaccato (dal 25’ st Szyminski 6: ingresso senza sbavature). MARCANDALLI 7. Feroce in marcatura, rapace negli anticipi, fornisce una ‘lectio magistralis’ nello stadio che probabilmente diventerà il suo teatro nella prossima stagione. Il Genoa di Gilardino lo aspetta. FIAMOZZI 5,5. Un po’ in fascia destra, un po’ ...