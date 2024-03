PAGELLE – Calzona un po’ troppo sereno dopo la partita Zielinski attento che l’Inter cambia idea

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 9 marzo 2024) Ledi Napoli-Torino 1-1 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Il Toro tira due volte in porta. La prima con Zapata e il giovane Meret fa un paratone. Nella seconda, pur, la pelota gli carambola addosso come una scheggia e finisce in rete. Peccato – 6,5 La parata su Zapata, per la difficoltà dovuta alla modalità di tiro e per la reattività mostrata equivale ad un gol – 6,5 DI LORENZO. Su quell’angolo malefico che fa resuscitare lo zombie Sanabria, è lui il primo che salta a vuoto. Stasera, Ilaria, l’Eurocapitano è sciatto assai, nell’offesa e nella difesa – 5 Soprattutto, commette diversi errori in fase di impostazione. Dal punto di vista psicologico è uno dei più involuti – 5 OSTIGARD. Il norvegese vola davvero su quasi (quasi, eh!) tutti i palloni alti. E anche con gli arti inferiori se la cava con perizia – 6 Fronteggia ...