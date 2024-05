LBA verso i play-off | Olimpia Milano - parte da Trento la corsa scudetto

l’ordine di demolizione per le opere abusi ve nella villa del figlio di Daniela Santanchè si avvicina. Il comune di Pietrasanta in provincia di Lucca procede nell’accertamento delle autorizzazioni per portici, tettoie e verande dell’immobile da 270 ...

Europee, Donazzan verso Strasburgo: Soranzo pronto a sostituirla in Veneto - Elezioni europee, l'ex presidente della provincia di Padova candidato a subentrare alla Donazzan. Per FdI in corsa anche Razzolini, che però potrebbe ...

Disabilità nel cuore e nella mente, quella vera. L'unica - Lo smarrimento della capacità di "sentire" l'altro è il vero indizio di disabilità. La scarsa presenza di questa fondamentale competenza è ciò che rende la persona inadatta, secondo la legge del ...

Verso l'Eurovision, la lucana Angelina Mango annuncia il tour nei club d'Europa - Sei date a Monaco, Colonia, Londra, Bruxelles, Parigi e Barcellona. Questa estate farà parte delle line-up dei principali festival in Italia e non solo, in autunno il tour, anche in Puglia ...