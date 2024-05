Verso un nuovo ordine geopolitico - parla il diplomatico Giorgio Starace Incontro a Roma nella sede del Cni

(Di lunedì 6 maggio 2024) Più o meno trentatré anni fa, la democrazia liberale e la pace duratura erano state dichiarate da Francis Fukuyama la «comune eredità ideologica dell’umanità», l’unico modello politico ed economico percorribile, legittimata da una solida vittoria su ogni sostanziale alternativa ideologica. Oggi la crisi russo-ucraina da un lato e l’ampio conflitto medio-orientale dall’altro sembrano preludere a scenari foschi e rivelano la precarietà di equilibri in perenne evoluzione ed aggiornamento che lasciano tutti con il fiato sospeso e certamente autorizzano previsioni meno ottimistiche di quelle di chi preconizzò, forse un po’ troppo frettolosamente, la “fine della storia”. Come è possibile leggere l’intricata traiettoria dei fatti? Stiamo vivendo l’alba di una nuova era per le relazioni internazionali? Sono interrogativi che saranno affrontati nel corso di Mappa Mundi. ...

