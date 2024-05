Camion finisce di traverso - Autostrada del Sole bloccata nella notte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 2 maggio 2024) Orvieto, 2 maggio 2024 –del 2 maggio per un incidente stradale che ha visto coinvolto un mezzo pesante finito disulla carreggiata senza fortunatamente provocare feriti. E’ successo nel tratto tra Fabro e Orvieto in direzione Roma poco prima dell’una di oggi. L’autoarticolato, che trasportava collettame, ha ostruito quindi tutta la carreggiata e si è reso necessario l’intervento di gru pesanti di una ditta specializzata in soccorsi stradali di Fabro per la sua rimozione. Nell’impatto, il mezzo pesante ha danneggiato e parzialmente divelto le barriere di delimitazione delle carreggiate facendo si che queste invadessero anche la corsia di sorpasso dell’altra carreggiata. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia stradale di Orvieto che hanno operato sia ...