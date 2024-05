L' allarme di Crosetto | Putin ha in mente un ordine internazionale - bisogna superare gli egocentrismi per vincere la guerra

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il ministro della Difesa Guidoha rilasciato un’intervista al Messaggero in cui ha espresso una serie di considerazioni sul conflitto russo-ucraino. Non ha nascosto la sua preoccupazione per l’assenza di una politica militare europea coesa, a lungo motivo di polemiche da parte di quanti sostengono la necessità di creare un esercito che risponda a Bruxelles. “Ci sono nazioni diverse che parlano in modo diverso. Il tema e' che a non avere voce è semmai l'Europa. Non per mancanza di volonta' ma perche' non esiste un'Europa politica. C'e' un continente che si e' unito nel corso degli anni sull'euro e su alcuni interventi burocratici e poco altro, ma nelle scelte fondamentali e strategiche l'Europa non e' altro che una sommatoria di volonta'. Talvolta convergenti e molto spesso divergenti, dei singoli stati nazionali”. Insiste poi sulle possibile intenzioni ...

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto , mette in guardia sulla possibilità che anche in Europa potrebbero succedere cose gravi. «L'Italia affronta la sfida del Terrorismo da anni in silenzio. Ogni giorno le forze armate e di polizia combattono il ...

La Pasqua di sangue in Ucraina e il timore di sabotaggi in Europa - La Pasqua di sangue in Ucraina e il timore di sabotaggi in Europa - La 3a Pasqua ortodossa in guerra testimonia un’escalation di violenza. Il Ft lancia una allerta all’Europa: la Russia sta preparando attacchi e sabotaggi ...

Russia, gli 007: ecco il piano per colpire in Europa. Dai sabotaggi agli attacchi incendiari, l'allarme delle intelligence occidentali - Russia, gli 007: ecco il piano per colpire in Europa. Dai sabotaggi agli attacchi incendiari, l'allarme delle intelligence occidentali - Forse è solo un modo dei russi per metterli in allarme e far sentire l'Europa insicura. Ma osservando le mosse di Mosca e studiando ogni indizio, il livello di guardia è aumentato in parallelo alle ...

Crosetto, l'Europa non può accettare che Putin arrivi a Kiev - crosetto, l'Europa non può accettare che Putin arrivi a Kiev - « Le truppe ex sovietiche che arrivano a Kiev sarebbero un elemento totalmente destabilizzante per l'Europa e per il mondo. E porterebbero inevitabilmente a uno scontro con altre nazioni che non accet ...