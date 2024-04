Rischio prezzi Allarme Crosetto | dove arrivano i rincari

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 15 aprile 2024) «Potrebbero esserci aumenti generalizzati, a partire da quello della benzina e di altri beni primari, già rallentati o impediti dalla guerra ibrida degli Houti nel Mar Rosso. Anche per prevenire che ciò accada noi continueremo a fornire aiuti umanitari alla popolazione civile di Gaza, a fare pressioni in ogni modo su Israele, affinché eviti una risposta militare troppo dura, a lavorare per una de-escalation nell'intera regione. Lo facciamo, e lo faccio, in silenzio e con discrezione, come è mio costume, ma in modo costante, pressante e quotidiano». Così il ministro della Difesa, Guido, nell'informativa alle commissioni riunite di Camera e Senato sui recenti sviluppi della crisi in Medio Oriente. Poi il ministro della Difesa fa un riferimento diretto alla guerra in Medio Oriente. «Mentirei se dicessi che le dimensioni e il simbolismo dell'attacco ...