Crosetto lancia l’allarme | “Azione Iran senza precedenti Ora si rischia escalation drammatica” Il timore di un attacco a siti nucleari VIDEO

(Di lunedì 15 aprile 2024) Appare preoccupato e anche provato il Ministro della Difesa Guido, nel commentare ciò che è accaduto nei giorni scorsi in Israele. “L’dell’è stata gravissima e“, ha spiegato durante un’intervista rilasciata a Rainews. “Ricevo costanti aggiornamenti e seguo con apprensione quanto sta accadendo in Medio Oriente. Condanno con fermezza l’dell’e dei suoi alleati contro Israele. Un’, che può provocare un’. Continuiamo a lavorare per evitarla”. In un’intervista con il Corriere della Sera,ha poi sottolineato come l’dell’fosse ...

