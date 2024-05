La verità sulla mia uscita Amici 23 - Martina rompe il silenzio dopo l’eliminazione Pubblico sorpreso

(Di lunedì 6 maggio 2024) Sabato scorso la settima puntata del Serale di23 ha visto il ballottaggio Finale tra Mida edefinitiva dell’ultima. La dimostrazione che, ahimé, non basta avere un grande talento e una incredibile voce per poter trionfare nel format di Maria De Filippi. Le sue prime parolel’. Tra l’altro condiGiovannini ha segnato la fine per la squadra capitanata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. I due insegnanti sono infatti rimasti senza studenti ad23 ed a sole due settimane dalla fine del talent show. La giovane era proprio scossa, cos’ha detto appena eliminata.23,il...

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la settima puntata del serale di Amici 23 durante la quale gli allievi ancora in gara si sono sfidati con lo scopo di raggiungere la semifinale del talent show, che andrà in onda domenica 12 maggio. A rischio ...

C'è ancora speranza tra i fan per Mida e Gaia. Un video sui social desta numerosi sospetti tra i fan di Amici 23, ma.... L'articolo Amici 23, gli ultimi istanti di Martina in casetta riaccendono le speranze dei fan di Mida e Gaia! proviene da ...

Amici 23, Gaia scrive a Martina dopo l'eliminazione: "Donna fragile e insicura, sii fiera di te e di quello che diventerai" - amici 23, Gaia scrive a martina dopo l'eliminazione: "Donna fragile e insicura, sii fiera di te e di quello che diventerai" - La dolce dedica della ballerina Gaia De martina alla sua amica martina Giovannini, eliminata dal Serale di amici 23 a un passo dalla semifinale.

UNA SERIE DI GARE GIOVANISSIMI IN SICILIA PER RICORDARE MARTINA E SUPPORTARE LA FAMIGLIA - UNA SERIE DI GARE GIOVANISSIMI IN SICILIA PER RICORDARE martina E SUPPORTARE LA FAMIGLIA - dal fratellino Salvo e da tutto il resto di familiari e piccoli amici e amiche. E da Gaetano Pecoraro, di vocazione uomo di ciclismo e di mestiere riabilitatore oncologico, che ha fatto di tutto fino ...

Amici, Anna Pettinelli in lacrime: cosa è successo - amici, Anna Pettinelli in lacrime: cosa è successo - amici 23 di Maria de filippi serale 4 maggio 2024 eliminato giudici ospiti cosa è successo manche lorella cuccarini ...