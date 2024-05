La svolta su Milena Santirocco ritrovata a Caserta - la maestra di danza confessa | Ho inventato tutt - non mi hanno rapita

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 6 maggio 2024) Sono ancora parecchi gli aspetti da chiarire sulla scomparsa e il ritrovamento di. L’insegnante die fitness di Lanciano, in provincia di Chieti, è ricomparsa sabato scorso a Castel Volturno () dopo una settimana di ricerche, anche in mare, sul litorale abruzzese, fra Torino di Sangro e Vasto, dove era stata trovata la sua vettura. Intorno alle 22.30 del 4 maggio, la 54enne si è presentata all’ingresso della caffetteria Nacca chiedendo di poter fare una telefonata ai suoi famigliari. Aveva i vestiti bagnati e sporchi e segni di ferite ai polsi. Al barista e ai primi soccorritori ha detto di essere stata «da due uomini incappucciati» che avrebbero poi tentato di ucciderla.ha poi affermato di essersi messa in salvo fingendosi morta e ...