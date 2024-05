La staffetta è una certezza A Parigi difenderà l’oro

(Di lunedì 6 maggio 2024) I quattro moschettieri azzurri ci saranno, a difendere quell’arcobaleno d’oro che illuminò la notte di Tokyo. La4x100 maschile ha conquistato il pass per i Giochi dicon relativa facilità, a Nassau nella prima giornata delle World Relays. E come Jacobs e compagni hanno ottenuto subito la qualificazione anche le due 4x400, mentre la 4x100 femminile e la 4x400 mista si sono giocate le loro chances nella notte, quando il giornale era già andato in stampa e le staffette già promosse hanno provato anche a vincere il titolo. Per correre subito in Francia era necessario arrivare almeno secondi nelle batterie della kermesse alle Bahamas, gli azzurri con Jacobs, Roberto Rigali, Lorenzo Patta e Filippo Tortu hanno chiuso alle spalle degli Stati Uniti centrando il loro obiettivo al primo tentativo, 38“14 contro 37“49 degli americani, ...

Sono arrivate ottime notizie da Nassau, Bahamas, dove nella notte italiana sono andate in scena le batterie delle World Relays, che assegnavano dei pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 . Non ha tradito le aspettative la staffetta 4×100 maschile , con ...

