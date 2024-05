Udinese-Napoli 1-1 - Success replica nel recupero a Osimhen

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Udine, 6 maggio 2024 - Un anno fa, capitata sempre all'alba di maggio, finì con un 1-1 denso di significati per tutti: per i bianconeri, che brindarono a un campionato senza affanni, ma soprattutto per gli azzurri, che trovarono la matematica dello scudetto. Da allora per entrambe è cambiato il mondo, con i friulani sull'orlo della retrocessione e i partenopei impelagati nella lotta per l'Europa meno nobile e nel mirino della piazza. Il comune denominatore delle due partite si chiama, una sentenza contro l'che non basta neanche stavolta a strappare l'intera posta in palio al Bluenergy Stadium, un risultato che sarebbe stato determinante per sfruttare le frenate di Lazio e Fiorentina. Da un nigeriano all'altro: mentre quello delesce per un fastidio al ginocchio ...