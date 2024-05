Calcio - l’Udinese riacciuffa il Napoli allo scadere e rimane a -2 dalla salvezza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 6 maggio 2024) Un punto a testa che cambia ben poco la situazione delle squadre. Si può riassumere in questo modo il posticipo della 35a giornata della Serie A 2023-2024. Udinese-1-1. Success in pieno recupero pareggia la rete di Osimhen, per un pareggio che tutto sommato rispecchia quanto in visto in campo. A questo punto i campani rimangono in ottava posizione con 51 punti e attualmente sarebbero in Conference League, mentre i bianconeri rimangono a 2 lunghezzezonacon Empoli e Frosinone che, al momento, sarebbero salve.si è schierata in campo con il 3-4-1-2 con Okoye in porta, quindi Ferreira, Bijol e Kristensen in difesa, centrocampo con Ehizibue, Walace, Zarraga e Kamara quindi Samardzic alle spalle di Brenner e Lucca. Il, invece, ha giocato con il 4-3-3 con Meret tra i ...