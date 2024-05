La diplomazia ucraina ha un nuovo volto digitale Ecco il primo portavoce creato con l’IA

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 6 maggio 2024) La guerra non ferma il progresso tecnologico dell’. Anzi, è proprio il conflitto ad averlo imposto. Non soltanto in termini militari, con droni e altre tipologie di armi sviluppate per respingere la Russia, ma anche comunicativi. Il governo ucraino è infatti ila essersi dotato di unministerialedall’intelligenza artificiale. Si è presentato attraverso un video, totalmente vestito di nero e con alle spalle la bandiera della sua nazione. Per dare una fisionomia quanto più umana possibile, il modello di IA si è ispirato a una cantante e influencer, Rosalie Nombre. Per diffondere speranza, specie in un momento così complesso, è stato scelto un nome simbolico: Victoria Shi non è solo l’abbreviazione di “intelligenza artificiale” nella lingua ...