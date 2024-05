La Dea ha in testa l’Europa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 6 maggio 2024) L’Atalanta questo pomeriggio alle 18 è di scena a Salerno per una trasferta sulla carta senza storia. La formazione campana, retrocessa già da settimane, ultima con appena 16 punti, reduce da sei sconfitte e un pareggio nelle ultime sette giornate, con 19 gol incassati, e ancora senza vittorie nel 2024, non dovrebbe rappresentare un ostacolo per la lanciatissima Dea, sesta con 57 punti. Il tecnico Gasperini, a tre giorni dalla decisiva gara di ritorno della semifinale di Europa League contro il Marsiglia, farà turnover davanti, schierando per la terza gara consecutiva da titolare El Bilal Toure’, da centravanti, in un tridente completato da Lookman e Miranchuk. A centrocampo attesa una staffetta tra De Roon e l’ex di turno Ederson, con il duttile Pasalic utilizzato da secondo mediano, con il francese Adopo come alternativa per la ripresa. In porta torna Carnesecchi. Dietro la ...