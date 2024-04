De Biasi | “Napoli | ora testa e pensiero all’Europa League Attenzione allo spirito di rivalsa del Monza”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 4 aprile 2024) Gianni De, allenatore, ha rilasciato un’intervista per Radio Kiss Kissparlando del momento degli azzurri, die di altro. Queste le sue parole: Dopo la sconfitta di sabato contro l’Atalanta le speranze di Champions sono tramontate. Come si fanno a trovare gli stimoli per concludere bene la stagione secondo De? “Dopo la sconfitta casalinga 0-3 contro l’Atalanta per ilnon rimane più alcuna possibilità la speranza di poter agganciarsi ancora al carro della della UEFA Champions, occorrerà dedicarsi con laed il. Credo che le motivazioni le devono trovare i calciatori che devono aiutare l’allenatore a cercare a fare ...