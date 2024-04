Testa all’Europa Gasp rivoluziona la Dea

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 aprile 2024) L’Atalanta stasera torna a giocare in casa, al Gewiss Stadium, dopo oltre un mese di insolita lontananza. L’ultima casalinga dei nerazzurri risale al 13 marzo, alla vittoria interna in Europa League contro lo Sporting Lisbona. Tre giorni dopo si doveva giocare il match casalingo contro la Fiorentina, annullato un’ora prima del fischio d’inizio per la tragedia di Joe Barone. Poi quattro trasferte consecutive per De Roon e compagni a Napoli, Firenze, Cagliari e Liverpool. Stasera nel Monday night alle 20.45 contro il Verona la Dea ritrova il proprio pubblico dopo il trionfo di Liverpool. Prima partita di un ciclo di quattro gare casalinghe in appena due settimane. Giovedì sera il ritorno contro il Liverpool, poi la brevissima trasferta a Monza domenica prossima, quindi il 24 l’atteso ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina e a seguire tre giorni dopo l’impegno ...