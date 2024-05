Il ritiro doveva servire a qualcosa. Non si capisce bene a cosa, visto che dal giorno zero si è sempre parlato di una Juve che faceva...

La crisi climatica aumenta il rischio di Covid e altre infezioni virali: com’è possibile - La crisi climatica aumenta il rischio di Covid e altre infezioni virali: com’è possibile - Gli scienziati hanno determinato che livelli elevati di CO2 nell'aria sono associati a un rischio superiore di infezione da parte di virus ...

Schlein contro il Jobs act nega il riformismo e si arrocca al passato. Parla Sacconi - Schlein contro il Jobs act nega il riformismo e si arrocca al passato. Parla Sacconi - È una parte di quel retaggio di renzismo che in qualche modo ossessiona – ancora oggi – il Pd. Ovviamente, l’adesione della segretaria nazionale dem al referendum promosso dalla Cgil per abrogarlo ha ...

Biennale di Venezia: allegri tropici in Laguna - Biennale di Venezia: allegri tropici in Laguna - In un editoriale Franco Fanelli riflette sulla 60ma edizione dell’Esposizione Internazionale d’Arte: il sottotema non è la guerra, ma la paura ...