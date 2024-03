Juventus in crisi e con i nervi a fior di pelle | così pure la Champions è a rischio | nemmeno il ritiro è servito

(Di domenica 17 marzo 2024) Ildoveva servire a qualcosa. Non si capisce bene a cosa, visto che dal giorno zero si è sempre parlato di una Juve che faceva...

Finisce 0-0 Juventus -Genoa, partita delle 12.30 e valida per la ventinovesima giornata di Serie A. continua il momento buio dei bianconeri. Espulso pure Vlahovic . pari SCIALBO ? A Torino va in scena ... (inter-news)

La Juventus conclude questo lungo ciclo di partite con un altro scialbo pareggio a reti bianche contro il Genoa , ottenuto tra le mura amiche dell’Allianz Stadium. Nel lunch match valevole per la ... (sportface)

IL TABELLINO Juventus -Genoa 0-0 Ammoniti: 39' Danilo, 58' Cambiaso, 65' Vitinha Espulsi: 93' Vlahovic (doppio giallo in un mi... (calciomercato)

SKY - Botta e risposta con Allegri, Ferri: "I giornalisti chiedono, per fare capire a chi ci segue" - "E ancora a proposito delle interviste… I giornalisti fanno cronaca, chiedono, argomentano. E devono capire, per fare capire a chi ci segue. A questo servono domande e risposte. Comunque, come Teotino ...napolimagazine

Juventus in caduta libera: Allegri raggiunge i record negativi di Ranieri, Ferrara e Zaccheroni - La Juventus è chiaramente in crisi con una sola vittoria in 8 partite. Questi numeri entrano di fatto nel record negativo della storia bianconera. Allegri eguaglia Ranieri, Ferrare e Zaccheroni. Negli ...tuttojuve

Juventus-Genoa 0-0: tutti i limiti di una squadra che non va più - La Juventus si trova ad affrontare un momento di crisi evidente, con una squadra che appare nervosa, imprecisa e sfortunata. La sosta per le nazionali potrebbe offrire il tempo necessario per ...newsmondo