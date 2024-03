Come cambiano i viaggi con la crisi climatica | perché le persone vogliono visitare i luoghi a rischio

La ricerca condotta dall'Università Iulm rivela quali sono le competenze più richieste e come prepararsi per il mercato del lavoro in evoluzione Negli ultimi anni, la sostenibilità non è rimasta ... (sbircialanotizia)

Le professioni della sostenibilità, quali sono e Come cambiano: Le professioni del futuro sono legate alla sostenibilità e alla comunicazione aziendale. La ricerca condotta dall'Università Iulm rivela quali competenze sono più richieste e Come prepararsi per il me ...adnkronos

Come fare domanda per pensione anticipata nel 2024 Tre nuovi modi al via più semplice e veloci, ecco la procedura: Quali sono le modalità di presentazione della domanda di pensione nel 2024: i chiarimenti dall’Inps in una nuova circolare ...businessonline

Riscossione, cambiano le regole: il fisco diventa più amico: Con l’approvazione in Consiglio dei ministri del Decreto legislativo che attua la delega fiscale che riordina la delicatissima materia della riscossione, si compie un altro, importante passo verso la ...ilgiornale