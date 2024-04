Coppa Davis - l’Italia troverà Oland - Belgio e Brasile Paolini e Arnal -i, terra di gloria

(Di venerdì 19 aprile 2024)di avanza a Barcellona, laa Stoccarda. Il buon momento del nostro tennis prosegue: ieri laè approdata ai quarti del Wta 500 tedesco battendo la tunisina Ons Jabeur, numero 7 del tabellone, col punteggio di 7-6, 6-4 sullarossa della Porsche Arena, La 28enne toscana, attualmente numero 14 del ranking, ora dovrà vedersela con la kazaka Elena Rybakina, numero 4 al mondom e del seeding, che ha sconfitto la russa Veronika Kudermetova per 7-6 (3) 1-6 6-4. A Barcellona invece, sempre sullarossa, Matteodi ha battuto negli ottavi l’argentino Marco Trungelliti, n.197 al mondo, 6-3, 6-0 e ora attende il norvegese Casper Ruud, numero 6. Intanto l’Itf ha diramato il calendario delle sfide a gironi di, con ...

La Coppa Davis riporta un refuso dal 1976 , edizione in cui l’Italia aveva battuto il Cile. La Coppa , tornata agli azzurri dopo l’ultima edizione, sta facendo il giro d’Italia ed è arrivata una vera ... (sportface)

L’ITF ha pubblicato il calendario ufficiale e definitivo della fase a gironi della Coppa Davis 2024 , in programma da martedì 10 a domenica 15 settembre. I quattro raggruppamenti (da quattro squadre ... (oasport)

Le avversarie erano già note, ora è stato stilato anche il calendario relativo alla fase a gironi di Coppa Davis in programma a settembre . l’Italia , ancora protagonista a Bologna, scenderà in campo ... (sportface)

Coppa Davis, il calendario dei gironi: l'Italia debutterà con il Brasile - È fissato per l'11 settembre l'esordio degli azzurri campioni in carica: sarà il Brasile il primo avversario a Bologna ...tennisitaliano

ATP Barcellona: Sorpresa Fils, sconfitto De Minaur in una clima da Davis, bene Tsitsipas - Fils sovverte il pronostico e fa valere la sua superiore potenza su un campo particolarmente lento e umido. Per lui ai quarti ci sarà Lajovic. Per la prima volta dal 1989 nessuno spagnolo tra gli ulti ...ubitennis

Coppa Davis: sorteggiate le avversarie dell’Italia nel girone di Bologna (10-15 settembre) - Sarà una Coppa Davis speciale per l’Italia che da campioni in carica avrà l’onore di difendere il titolo ottenuto nel 2023 a 47 anni di distanza dall’ultima volta. Il Gruppo A degli Azzurri è composto ...ubitennis